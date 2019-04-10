«Укртютюн» обратился к президенту и премьеру относительно непрозрачности разработки электронной акцизной марки

Члены Ассоциации обеспокоены тем, что в настоящее время Государственной фискальной службой Украины спешно ведется работа над автоматизированной системой «Электронная акцизная марка».

Украинская ассоциация производителей табачных изделий «Укртютюн» обратилась к президенту Украины П.Порошенко, премьер-министру Гройсману, первому вице-премьера-министру экономического развития и торговли С.Кубиву и министру финансов А.Маркаровой о необходимости открытого диалога государства и бизнеса в контексте внедрения автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров

Члены Ассоциации обеспокоены тем, что в настоящее время Государственной фискальной службой Украины спешно ведется работа над автоматизированной системой «Электронная акцизная марка».

3 апреля 2019 года в закрытом режиме без привлечения представителей производителей подакцизных товаров происходила презентация системы контроля за обращением подакцизных товаров, разработанная Полиграфкомбинатом «Украина», о чем стало известно из СМИ, говорится в официальном письме Ассоциации.

Письмом от 26 марта 2019 года № 14028/6/99.99.12.01.03.15 Государственная фискальная служба пригласила представителей Ассоциации «Укртютюн» 3 апреля 2019 года на презентацию системы контроля, разработанную Полиграфкомбинатом «Украина». Однако, 2 апреля 2019 года – письмом № 15279/6/99.99.12.01.03.15 Государственная фискальная служба сообщила о переносе мероприятия по инициативе ПК «Украина» на неопределенную дату.

"Другими словами, производителей подакцизных товаров ставят перед фактом внедрения системы контроля, которая уже разработана государственным предприятием «Полиграфический комбинат Украина»". - заявили в Ассоциации «Укртютюн».

Основанием для внедрения такой системы Государственная фискальная служба считает распоряжение Правительства от 6 июля 2016 года № 497-р «Об одобрении Концепции создания и внедрения автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) Электронная акцизная марка». Концепция не была реализована (по ее содержанию внедрение указанной автоматизированной системы на постоянной основе должно состояться до 1 декабря 2018 года), вследствие чего потеряла актуальность.

В Ассоциации напомнили, что распоряжением Государственной фискальной службы от 17 августа 2018 года № 84-р была создана рабочая группа по внедрению электронной акцизной марки, в состав которой вошли, среди прочего, представители бизнеса.

"Вместе с тем, за почти 8 месяцев существования рабочей группы, не состоялось ни одного ее заседания в полном составе. Зато имели место рабочие совещания должностных лиц ГФС с представителями бизнеса по отраслевому принципу. В ходе таких встреч Ассоциацией «Укртютюн» были предоставлены ГФС предложения относительно нашего видения автоматизированной системы для дальнейшего вынесения на рассмотрение рабочей группы. Однако, указанные предложения рабочей группой не рассматривались", – напомнили в Ассоциации «Укртютюн».

По результатом анализа информации из открытых источников, Ассоциация «Укртютюн» видит, что вместо современной цифровой системы отслеживания продукции бизнеса в очередной раз будет предложено нефункциональная и неэффективная. Ведь в течение последних 5 лет было несколько попыток внедрения таких систем. Эти попытки ни разу не находили поддержки со стороны производителей подакцизных товаров, поскольку предложенные системы не отвечали европейским требованиям.

Члены Ассоциации «Укртютюн» обратились к руководству государства с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность процессов разработки и внедрения автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизной продукции с привлечением представителей производителей подакцизных товаров с использованием требований европейского законодательства.