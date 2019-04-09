Создатель Twitter в 2018 году получил 1,4 доллара зарплаты

В предыдущие годы Джек Дорси отказывался от денежных вознаграждений, мотивируя свое решение верой в потенциал и ценности компании.

Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 1,4 доллара.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Дорси получил первую зарплату после его возвращения на должность четыре года назад. В 2015, 2016 и 2017 годах он добровольно отказывался от денежных вознаграждений, мотивируя это "верой в долгосрочный потенциал и ценности компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма, опубликованная в понедельник в документации компании, равняется пределу количества знаков для сообщений в одноименной социальной сети, установленного в 2006 году (140 знаков). Данный лимит был поднят в два раза в 2017 году и составил 280 знаков. Пока неизвестно, поднимется ли в связи с этим зарплата Дорси в будущем.

Джек Патрик Дорси - американский предприниматель и создатель таких компаний как Twitter и Square. В рейтинге журнала Forbes на январь 2019 года его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов.