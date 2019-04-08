Рада может рассмотреть законопроект о налоге не выведенный капитал 11 апреля

Работа над проектом продолжается с октября 2015 года.

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о налоге не выведенный капитал в этот четверг, 11 апреля.

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Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина на своей странице в соцсети Facebook.

«Уже в этот четверг, если мы примем решение по языковому законопроекту и перейдем к другим, есть шанс рассмотреть проект закона о налоге на выведенный капитал в первом чтении. Проект, над которым мы работаем с октября 2015 года», - написала Южанина.

Она отметила, что эффект от этой реформы будет быстрым и призвала депутатов как можно скорее решить этот ключевой вопрос для среднего бизнеса.

«Сегодня на заседании Согласительного совета я обратилась к правительству с предложением быстро согласовать все детали и недостатки, на которые указывал Международный валютный фонд», - написала Южанина.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предусматривает обложение налогом не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов по ставкам 15% и 20% соответственно.

В то же время, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд - выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 млрд грн.