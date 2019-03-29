Ярославский вложит $200 миллионов в принадлежащие ему ДМЗ и "Суху Балку"

В рамках стратегии повышения эффективности горно-металлургического бизнеса в DCH Александра Ярославского создали компанию DCH Steel, которая будет централизованно управлять соответствующими активами: Днепровским металлургическим заводом (легендарный завод "Петровка" в Днепре) и рудником "Суха Балка" (Кривой Рог).

Соответствующая информация размещена на официальном сайте DCH.

Суть проведенных в DCН преобразований заключается в том, чтобы оптимальным образом выстроить систему управления горно-металлургическими предприятиями на этапе реализации масштабных инвестиционных проектов. По информации DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в свой горно-металлургический бизнес от $150–200 миллионов в течение ближайших 5 лет. За счет этих капиталовложений на ДМЗ, в частности, будет восстановлен печной фонд коксохимического производства и построена машина непрерывного литья заготовок. А на "Сухой Балке" планируется организовать обогатительную фабрику, освоить запасы руды на более глубоких горизонтах, обновить оборудование.

В сообщении пресс-службы DCH на сайте сказано: "В процессе постепенной вертикальной интеграции будет сформирована производственная цепочка "добыча руды – обогащение – агломерация – плавка чугуна". На уровне DCH Steel будут централизованы общеуправленчес кие функции, а производственные предприятия сконцентрируют свои усилия на выпуске продукции и совершенствовании технологий. Ожидаемые результаты оптимизации управления горно-металлургическим бизнесом DCН заключаются в устранении зависимости от внешних поставок агломерата, обеспечении положительной синергии деятельности ДМЗ и рудника, а также, как следствие, в повышении конкурентоспособности, устойчивости и финансовых показателей".

Управление DCH Steel и формирование команды поручено Виталию Башу, работающему в Группе более 10 лет. Виталий Баш родился в Вольногорске (Днепропетровская область), получил образование на физико-техническом факультете Днепровского национального университета, а также степень MBA Эдинбургской бизнес-школы (Великобритания). Руководил рудником "Суха Балка", ранее возглавлял Украинскую горнодобывающую компанию, входящую в структуру DCH, и работал в секторе строительных материалов управляющей компании группы.

Напомним, группа DCH представляет собой многоотраслевой конгломерат с более, чем 20 летней историей, работающий по модели частного фонда прямых инвестиций. Портфель активов DCH охватывает такие сектора, как финансы, промышленность, девелопмент и строительство, транспорт и др. Единоличный собственник и президент - известный бизнесмен Александр Ярославский. Вчера в Харькове на встрече со СМИ он сказал: "У нас два основных больших направления. Планируется большая реконструкция ДМЗ, который, фактически, нам достался в полурабочем разбитом состоянии. Там надо ставить линии непрерывной разливки стали, надо строить свою аглофабрику, надо фактически строить новый коксохим. Этот инвестиционный проект рассчитан на 5 лет и потребует $200 миллионов. И ХТЗ, на развитие которого будет направлен $1 миллиард в течение следующих 10 лет".

Как известно, в последнее время Александр Ярославский серьезно пополнил свой инвестиционный портфель промышленными активами. В 2016 г. бизнесмен купил крупный машиностроительный актив – легендарный Харьковский тракторный завод. В 2017 году – рудник "Суха Балка". В 2018 году – Днепровский металлургический завод (ДМЗ), также известный как Днепропетровский металлургический завод им. Петровского или "Петровка". Он начал свою работу в конце XIX века и является одним из старейших предприятий отечественной металлургии.