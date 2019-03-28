Банк "Киевская Русь" перед банкротством продал недвижимость за 42 миллиона 86-летней женщине

Также банк получил почти 1 млрд грн ущерба из-за вывода средств с корреспондентского счета Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия).

Банк "Киевская Русь" накануне банкротства продал часть объекта недвижимости в Борисполе по цене 42 миллиона гривень 86-летней женщине, паспортные данные и идентификационный код которой использовались при осуществлении процедуры купли-продажи.

Читайте такжеЛиквидацию банка "Киевская Русь" продлили еще на два года

Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, регистрация права собственности на этот объект состоялась почти в полночь за сутки до введения в банк временной администрации. Расчет был произведен средствами, которые числились на счету женщины, но при этом были предметом обеспечения по кредиту компании-заемщика банка "Высшая школа рекламы". Фонд продолжает судебные процессы по признанию этих сделок ничтожными.

По информации Фонда, также вывод активов из банка осуществлялся посредством кредитования фиктивных или подставных субъектов хозяйствования. По этой схеме были выданы кредиты на общую сумму 1,28 миллиарда гривень, или около трети кредитного портфеля банка.

Также, как отметили в Фонде, банк получил почти 1 миллиард гривень ущерба из-за вывода средств с корреспондентского счета Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия). В частности, в июле 2015 года, или после введения временной администрации, австрийский банк списал деньги банка "Киевская Русь" в счет погашения долга компании-нерезидента, фактическим владельцем которой был учредитель банка Виктор Братко.

Также сообщается, что мошеннические действия совершал не только топ-менеджмент банка, но и руководители отдельных отделений. В частности, директор и завкассой одного из отделений подделали документы на выдачу наличных с карточных счетов около 500 клиентов, похитив 14 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Банк "Киевская Русь" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу крупных банков. Основным акционером банка был Виктор Братко.

В июле 2015 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Киевская Русь", в котором с марта 2015 года работала временная администрация.