Центр международной торговли Китая приглашает украинский бизнес принять участие в крупнейшей китайской ярмарке

Центр международной торговли Китая приглашает украинские предприятия принять участие в крупнейшей торговой выставке этой страны – Кантонской ярмарке, которая пройдет с 15 апреля по 5 мая 2019 года в городе Гуанчжоу.

"На Кантонской ярмарке будет представлена 51 отрасль промышленности Китая – все, что только можно придумать. При этом мы ежегодно обновляем состав участников на 5% и список представленных товаров и услуг на 30%", - сообщил заместитель генерального директора Центра Международной торговли Китая Сюй Бин в ходе промо-конференции в Киеве 19 марта 2019 года, посвященной проведению 125-й сессии Кантонской ярмарки.

"Украина и Китай являются важными торговыми партнерами. В прошлом году в выставке приняли участие около 1500 украинских предприятий. По нашим прогнозам, в 2019 году эта цифра только увеличится. Надеюсь, на следующей ярмарке украинские компании будут не менее активными, чем на прошлой. Это важный фактор развития наших торговых отношений", - отметил Сюй Бин.

Он добавил, что организаторы выставки разработали каталог товаров, в котором четко указано, какие товары могут быть представлены на выставке. Потому предприятия, желающие принять участие, могут самостоятельно определить, насколько их продукция соответствует указанным требованиям.

Как отметил глава Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков, присутствовавший на промо-конференции, китайский рынок является очень перспективным для Украины.

"Китай импортирует продукции почти на 2 трлн долл. В этой стране насчитывается около 1,5 млрд потребителей. Это свидетельствует о том, что китайский рынок очень перспективен для украинского бизнеса, потому мы ищем любые возможности для активизации нашего сотрудничества", - отметил он.

По словам руководителя Главного департамента по вопросам внедрения реформ Администрации президента Украины Ярослава Сидоровича, Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Китаем.

"Постоянный рост двусторонней торговли с Китаем важен для макроэкономической стабильности. Украина стремится постоянно совершенствовать торговые механизмы. В состав Национального инвестиционного совета Украины включен представитель китайской компании Huawei. Мы и в дальнейшем будем привлекать крупные китайские авторитетные компании к работе в Украине. Со своей стороны, хочу отметить высокую эффективность работы Китайской Торговой Ассоциации", - сказал украинский чиновник.

Как добавил Директор Офиса по продвижению экспорта Украины Андрей Демчук, Китай является стратегическим торговым партнером Украины, а сотрудничество с этим государством - приоритетным направлением работы его организации.

В свою очередь, Временный поверенный посольства Китая в Украине У Ляньвень сообщил, что Китай заинтересован в активизации экономического сотрудничества с Украиной. По его словам, в 2018 году товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом и составил 9,8 млрд долл.

В ходе промо-конференции, посвященной проведению 125-й сессии Кантонской ярмарки, Центр международной торговли Китая и Китайская Торговая Ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве.

По результатам предыдущей 124-й сессии, Кантонскую ярмарку посетило 189 тыс. потенциальных покупателей из 215 стран мира. Только за 2018 год участники выставки заключили сделки на общую сумму свыше 59 млн долл.

Согласно данным организаторов, в 2019 году выставочная площадь ярмарки составит около 1,2 млн кв. м, а участие в выставке примут более 25 тыс. компаний из более чем 200 стран мира. Экспозиция будет разделена на три этапа. Во время первой части с 15 по 19 апреля на ярмарке будут представлены электронные товары и бытовая техника, автомобили и автозапчасти, строительные материалы, светильники, продукты химической промышленности. Второй этап продлится с 23 по 27 апреля и будет посвящен потребительским товарам, сувенирам и подаркам, товарам для дома. На последнем этапе с 1 по 5 мая свою продукцию покажут производители одежды, обуви, офисного оборудования, товаров для отдыха, медикаментов, продуктов питания.

Принять участие в выставке украинские компании могут как самостоятельно, непосредственно связавшись с организаторами Кантонской ярмарки, так и через посольство Китайской Народной Республики или Китайскую Торговую Ассоциацию.

Подробную информацию о посещении выставки желающие принять участие могут найти на информационных ресурсах Китайской Торговой Ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Самой большой статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие.

В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией.

Инициатива Китая "Один пояс - один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект немыслим без Украины.

Проекты в рамках "Шелкового пути" в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.