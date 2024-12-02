Номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне достигает 1000 грн.

Полученные в рамках программы "зимней еПоддержки" средства украинцы могут направить на поддержку Вооруженных Сил Украины, в частности, через приобретение военных облигаций. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

"Номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне достигает 1000 грн. Инвестированные средства будут направлены на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны", - пояснили в ведомстве, отметив, что никаких налогов на полученную 1000 грн начисляться не будет.

В министерстве привели подробную инструкцию по приобретению облигаций через приложение "Дия":

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в услугах найдите военные облигации;

выберите тип облигаций по названию украинских городов или территорий;

выберите банк или брокера, у которого хотите купить облигации;

введите контактные данные и выберите карту "еПоддержка", на которую получите выплаты через некоторое время;

проверьте и отправьте запрос к выбранному партнеру;

подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.

"Тысяча Зеленского" - последние новости

В конце октября президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести новую программу, согласно которой каждый украинец с 1 декабря получит 1000 гривен, которые можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и тому подобное.

За первые сутки с начала действия программы украинцы подали более 2,5 миллиона заявок на получение выплат в тысячу гривен в рамках программы "зимней поддержки", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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