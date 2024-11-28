Остаток средств по некоторым бюджетным программам направят на поддержку граждан и украинских производителей.

Средства для программы "Зимней поддержки", которая предусматривает выплату тысячи гривень всем украинцам, будут взяты из остатков денег из Фонда соцстрахования на случай безработицы. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время пресс-конференции.

"Эти средства сформировались в Фонде соцстрахования на случай безработицы. Учитывая остатки, которые были сформированы еще в 2023 году и также в 2024, эти остатки планировалось использовать на определенные программы Минэкономики, которые в том числе должны поддерживать экономическую активность, инвестиционные программы", - сказал министр.

Он отметил, что по некоторым программам сформировался определенный остаток средств в конце этого года, которые было решено направить на повышение потребительского спроса и поддержку отечественного производителя.

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"Я считаю, что это позволит решить вопрос, который был поставлен, с точки зрения обеспечения потребностей наиболее уязвимых категорий граждан в зимний период, когда у нас есть проблемы с поставками электричества", - сказал Марченко.

По мнению министра, эта инициатива не будет иметь существенного фискального эффекта, а положительный экономический эффект ожидается. Глава Минфина подчеркнул;

"У нас были примеры программ во время ковида, "еПоддержка", эти средства направлялись также на поддержку отечественного производителя и дали определенный положительный эффект. Программа временная, будет действовать только на период отопительного сезона. Я подчеркиваю, что никаких намерений других нет, она имеет целью поддержать наименее защищенные категории граждан".

Также Марченко отметил, что правительство информирует международных партнеров о подобных инициативах.

"Когда мы общаемся с международными партнерами, то предупреждаем обо всех инициативах: "Она для нас приемлема, вот источники". Это вменяемый и профессиональный разговор. Никто никаких сюрпризов не делает. Если бы были сюрпризы, то было бы недоверие", - сказал министр.

"Зимняя поддержка" - что известно

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривен. Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг, а также на донаты ВСУ.

Кабинет министров определил порядок подачи заявки на получение "зимней поддержки" в размере тысячи гривен. В частности, заявку на получение помощи в размере 1000 гривен можно будет подать через "Дію" в течение декабря 2024 - февраля 2025 года. Один из родителей, а также один из опекунов, попечителей, законных представителей малолетних, несовершеннолетних лиц имеют право на получение единовременной денежной помощи за каждого из детей.

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