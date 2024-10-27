Важно понимать, что это не новые средства, заявил первый заместитель министра экономики.

На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату каждому украинцу пособия в размере 1000 гривень. Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев объяснил, откуда на это взялись средства.

"Важно понимать, что это не новые средства. Это средства, которые есть в существующих программах. Мы перенаправляем из тех программ Минэкономики и других министерств, из которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года", – подчеркнул он в эфире телеканала "Мы – Украина".

По словам Соболева, эти средства точно не смогли бы направить на армию.

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"Эти средства выделены нашими донорами в наш бюджет, и там есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы", – добавил чиновник.

Выплата по 1000 гривень украинцам: куда будут поступать средства

Получить анонсированную президентом Зеленским помощь в размере 1 тысячи гривень украинцы смогут на карту "Национального кэшбэка", открыть которую можно через "Дію". Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

По его словам, потратить эти средства можно будет на определенный спектр услуг, в частности: оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг. Однако использовать деньги надо в течение зимы – за декабрь, январь, февраль.

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