В фейковом сообщении гражданам предлагают зарегистрироваться на сайте «Центра коммунального сервиса», указывая ложную ссылку.

Злоумышленники от имени Кабинета министров Украины незаконно рассылают гражданам письма с предложением получить льготный тариф на электроэнергию в связи с карантином.

Об этом сообщила пресс-служба правительства в ответ на обращение агентства УНИАН с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

«Благодарим Вас за бдительность и сообщаем, что инициаторы рассылки незаконно использовали логотип Кабинета министров Украины и общую визуальную стилистику личного кабинета "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) для распространения недостоверной информации», - сказано в сообщении.

Злоумышленники от имени Кабинета министров Украины предлагают гражданам перейти на сайт «Центра коммунального сервиса» (ЦКС), чтобы оформить льготный тариф на электроэнергию.

В фейковом сообщении, которое пришло на почту корреспондента УНИАН, говорилось: «Правительство Украины внедряет в IV квартале 2020 уменьшение тарифа на электроэнергию по всей территории страны до окончания карантинного периода. Предложение актуально до 15 сентября 2020 года».

Для информирования граждан о распространении недостоверной информации «Центр коммунального сервиса» разместил на своем сайте предупреждение.

«Центру коммунального сервиса» стало известно о распространении фейковой информации путем электронной е-mail рассылки. Письма поступают с адреса, домен которого похож на правительственную электронную почту», - говорится в сообщении ЦКС.

«Центр коммунального сервиса» призывает быть бдительными, ведь единственная ссылка, по которой можно зарегистрироваться и пользоваться личным кабинетом ЦКС - https://cks.com.ua/cabinet. (В частности, при регистрации в личном кабинете на сайте ЦКС, для обеспечения надежности хранения данных необходимо вводить индивидуальный ключ авторизации). Все же рассылки от «Центра коммунального сервиса» имеют формат «.... @ сks.com.ua», «.... @ сks.kiev.ua», - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас «Центр коммунального сервиса» выясняет ситуацию и намерен обратиться в соответствующие органы с запросом об установлении организаторов фейковых рассылок.

Центр коммунального сервиса

Основной целью деятельности коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» является открытие и организация работы сервисных центров для обслуживания потребителей по всем вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг. Создание таких центров коммунального сервиса способствует повышению и улучшению сферы обслуживания потребителей в части получения консультаций и информации по всем вопросам ЖКХ.

ЦКС предусматривает такие форматы обслуживания, как возможность предварительной записи к специалистам по телефону или через интернет (экономия времени и усилий) и получение информации «не выходя из дома» (по телефону, электронной почте и т.п.).

Тарифы

В Украине цена на электроэнергию для населения составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого - 168 копеек за кВт-ч, и остается неизменной с 2017 года. Цены для бытовых потребителей не растут благодаря механизму спецобязательств (ПСО), возложенных на энергогенерирующие компании.

Хронология событий

1 сентября 2020 года Рада приравняла цену на электроэнергию для многоквартирных домов к ценам для населения.

17 июня Рада одобрила в первом чтении законопроект №2098 «Относительно поставок электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома».

20 мая 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает внедрение публичных договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

В январе 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила стоимость электроэнергии, потребляемой на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах, на уровне цен для населения, отменив постановление НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года №2010.

21 декабря 2018 года НКРЭКУ своим постановлением исключила пункт, согласно которому тарифы на электроэнергию, используемую в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели, были установлены на уровне тарифов для населения, что привело к существенному повышению стоимости такой электроэнергии.

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Автор: Анна Бредихина