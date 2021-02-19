И.о. министра отметил, что сам лично заинтересован в том, чтобы энергетика становилась "зеленой", ведь это чистый воздух и чистая окружающая среда для всех.

На долгосрочную перспективу разрабатывается такое решение как увеличение налога на выбросы СО2 и использование этих средств для компенсации разницы производителям "зеленой" электроэнергии.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о "зеленой" энергетикеОб этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление и.о. министра энергетики Юрий Витренко на встречи с представителями Европейско-Украинского Энергетического Агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Я сторонник "зеленого" перехода и лично заинтересован в том, чтобы энергетика становилась "зеленой", ведь это чистый воздух и чистая окружающая среда для нас и наших детей. "Зеленый" переход должен быть постоянным - экономически и политически. Сейчас Министерство работает над тем, чтобы проблемы, которые накопились в отрасли в течение десятилетий, начали решаться системно. В перспективе система должна быть сбалансированной и экономически эффективной", - сказал Витренко.

Он, в частности, пригласил всех участников рынка участвовать в разработке дорожной карты развития альтернативной энергетики в Украине, предоставлять свои предложения для решения насущных проблем и реализации долгосрочных перспектив.

"Я считаю, что мы должны разработать эту дорожную карту с максимальным привлечением сторон: участников рынка, инвесторов, стейкхолдеров, потребителей - как промышленных, так и бытовых. Это должен быть реальный документ, предусматривающий устойчивое развитие отрасли", - добавил и.о. министра.

В Минэнерго отметили, что для сбалансирования рынка альтернативной энергетики в краткосрочной перспективе сейчас рассматривается возможность выпуска "зеленых" облигаций с возможностью предоставления госгарантий.

"Зеленые" облигации являются, возможно, наиболее важным краткосрочным мероприятием, так как оно помогает полностью решить проблему с накопленным долгом и частично компенсировать разницу между "зеленым" тарифом и рыночной ценой этого года", - подчеркнул Витренко.

При этом, на долгосрочную перспективу разрабатывается такое решение как увеличение налога на выбросы СО2 и использования этих средств для компенсации разницы производителям "зеленой" электроэнергии.

"Сейчас этот налог (Carbon tax) в Украине в десятки раз меньше, чем в Европейском Союзе, в то же время выбросы - самые большие", - подчеркивают в Минэнерго.

"Это будет справедливо: кто загрязняет окружающую среду и негативно влияет на изменение климата, тот платит. Те, кто делает условия жизни лучше, окружающую среду - чище, получают определенную компенсацию", - сказал Витренко.

Что этому предшествовало

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями "зеленой" электроэнергии может стать выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 24 миллиардов гривень, но параллельно ищется вариант решений, чтобы избежать накопления такой долга в будущем.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5041, который предусматривает финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска ОВГЗ на сумму 25,014 миллиарда гривень.

Государственный "Гарантированный покупатель" 4 февраля выплатил 900 миллионов гривень, полученных от "Укрэнерго", производителям "зеленой" энергетики.

Ранее стало известно, что первый транш погашения долгов перед производителями "зеленой" энергетики в рамках меморандума будет осуществлен в четверг, 4 февраля.

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривень для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

В июне 2020 Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 миллиарда гривень.

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Автор: УНИАН