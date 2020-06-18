Кабмин Шмыгаля собирается сохранить высокие тарифы в "зеленой" энергетике в угоду олигархам -  Дубинский

По словам Александра Дубинского, Кабмин ежедневно создает коррупционные дельты в разных секторах экономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль будет продолжать пытаться продавить программу правительства через парламент с помощью лояльных к нему депутатов.

Об этом в эфире канала ZIK рассказал народный депутат Александр Дубинский.

«Близкие к премьеру депутаты активно собирают голоса в Верховной Раде в поддержку этой программы. Абсолютно очевидно, что это пустопорожняя болтовня, набор страниц с текстом, не имеющим никакой стратегической цели. Разве что отвлечь наше внимание от того, чем на самом деле занимается правительство», - считает Дубинский.

По его словам, Кабмин ежедневно создает коррупционные дельты в разных секторах экономики.

«Например, сейчас рассматривается меморандум с производителями «зеленой» энергетики, где продумываются различные схемы, которые позволят сохранить высокий тариф для населения, выгодный украинским олигархам», - пояснил политик.

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К слову, в Украине один киловатт, выработанный с помощью альтернативного источника энергии, стоит примерно в восемь раз дороже, чем в США: 4,23 грн против 58 копеек в Штатах.

«Вот чем занимается Шмыгаль. Только в медиа-пространстве обсуждают не это, а его пустопорожнюю программу. А ведь есть и другие вопросы: что происходит с шахтой «Краснолиманская»? Почему государственная шахта арендует пласты у частной компании? Откуда идут поставки угля – из России, «ЛДНР», ЮАР или Колумбии? Одним словом, Шмыгаль талантливо обманывает людей, президента, парламент, при этом решая бизнес-задачи, которые ставит перед ним его покровитель», - считает Дубинский.

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