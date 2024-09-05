По мнению аналитика, экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий несет прямую ответственность за недостаточность защиты энергетических объектов.

Сообщение пресс-службы "Укрэнерго" от 23 августа о профиците электроэнергии и возобновлении ее экспорта стали "приглашением" для россиян к новым ударам по энергетическим объектам.

Об этом пишет финансовый эксперт Алексей Кущ в своей колонке для сайта Главком.

Он сослался на сообщение пресс-службы "Укрэнерго" от 23 августа, в котором отмечалось о снижении потребления электричества, окончании ремонта энергоблока и анонсировались планы возобновления экспорта электроэнергии из-за наличия профицита мощности в энергосистеме во время работы солнечных станций.

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"Подобное сообщение, к сожалению, стало бессознательным "приглашением" для россиян: в Москве услышали, что в Украине все в порядке с электричеством, планируется даже экспорт, а значит дальнейшие удары стали неизбежными. Иногда представителям государственных компаний лучше жевать, а не говорить", – отметил эксперт.

Он отметил, что в результате ракетных ударов именно передающие сети понесли потери.

"При наличии базовой генерации, потребление электроэнергии в стране пришлось существенно ограничить. Атомные блоки снизили мощность. Население в жару, а промышленность во время выполнения важных оборонных заказов, оказались на грани энергетической бедности. И если летом, света не было по объективным причинам, то сейчас это произошло из-за недостаточной защищенности передающих сетей "Укрэнерго", – подчеркнул Кущ.

По мнению аналитика, экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий несет прямую ответственность за недостаточность защиты энергетических объектов.

"Почему за 2,5 года войны основное оборудование "Укрэнерго" не спрятано под землю или не защищено бетонными сооружениями? Кудрицкий как глава "Укрэнерго" несет за это прямую ответственность. Он говорит, что все защитные сооружения построены. Но результат, как говорится, на табло. От российских ракет не защищают оправдательные посты Кудрицкого в Фейсбук. От них защищает только толстый слой бетона и арматуры. А также, иногда и толстый слой грунта сверху защитных подземных сооружений", – заявил эксперт.

По его словам, несмотря на высокий уровень финансирования, работы по защите объектов критической инфраструктуры не были проведены в полном объеме.

"Почему в обычном киевском ТРЦ за год строят инженерный цокольный этаж и подземный паркинг примерно такого же масштаба, а "Укрэнерго" сделать это не смогло? Имея миллиарды гривень средств и достаточное время для проведения таких работ? Были объективные причины в виде технических проблем и недостаточности ресурсов? Где тогда докладные на СНБО относительно этих проблем?", – задается вопросами аналитик.

По мнению Куща, невыполнение задач, которые стояли перед государственной компанией, является объективной причиной для увольнения ее руководителя.

"Если Кудрицкий не сделал все необходимое при наличии возможностей – это невыполнение своих должностных обязанностей. Если объективно знал о невозможности полной защиты и недостаточности ресурсов и не доложил – это халатность. Определить, что именно это было – задача проверяющих органов. Так что отставка Кудрицкого с должности руководителя "Укрэнерго" вполне оправдана, и это подтвердил наблюдательный совет своим решением об одобрении отставки", – подытожил Алексей Кущ.

Напомним, 26 августа 2024 года, россия провела наиболее массированный удар по Украине за все время полномасштабного вторжения, выпустив 127 ракет и 109 БПЛА-камикадзе, значительная часть которых была направлена именно на объекты энергетики.