Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Об этом сообщается в Twitter МАГАТЭ.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ожидается, что на следующей неделе он поедет в Киев и Москву", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ сегодня заявили, что в районе ЗАЭС вновь было слышно несколько взрывов. Взрывы, вероятно, были вызваны противопехотными минами и не повлияли на работу системы станции.

Генеральный директор МАГАТЭ выразил надежду, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, похищенный оккупантами, "безопасно и быстро вернется к своей семье и сможет восстановить свои важные функции на станции".

Что происходит на Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, два эксперта остались там на постоянной основе.

11 сентября в МАГАТЭ заявили о начале консультаций по созданию зоны безопасности на электростанции.

1 октября российские захватчики похитили генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

По информации президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Машину остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: