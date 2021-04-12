По состоянию на 10 апреля украинские газовые хранилища были заполнены на 50%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 3 по 10 апреля сократились на 1,8% - до 15,6 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные государственной компании «Оператор ГТС».

Читайте такжеВ марте в Украине упала цена на импортный газ - Минэкономики

По состоянию на 10 апреля запасы газа в ПХГ на 2% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (15,9 млрд куб. м). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 50%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта 2020 года начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта прошлого года составляли 15,808 млрд куб. м.

28 октября 2020 года украинские газовые хранилища перешли в режим отбора природного газа. По состоянию на 28 октября запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 млрд кубометров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел