Шахтеры находятся под землей в камере ожидания в приствольном дворе.

Во вторник, 8 декабря, 75 горняков шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" спустились в шахту, но отказываются работать.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Требуют выплаты зарплаты и погашения зарплатной задолженности", - написал он.

По словам Волынца, шахтеры находятся в камере ожидания в приствольном дворе.

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"В выработке холодно. Люди не должны еще и переболеть", - подчеркнул Волынец.

Забастовки шахтеров в Украине

В конце августа 26 горняков шахты "Надежда" во Львовской области остались под землей, требуя выплатить им задолженность по зарплате.

3 сентября горняки железорудной шахты "Октябрьская" в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации.

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Автор: Александр Топчий