19 марта 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "ЙЕ Энергия" подписали соглашение о купле-продаже природного газа.

ООО "ЙЕ Энергия" заявила, что добросовестно выполняет все свои контрактные обязательства, в том числе обязательства по контракту на покупку природного газа с НАК "Нафтогаз Украины".

В компании уверяют, что ни разу не нарушали условий сотрудничества с НАК "Нафтогаз Украины". А также вовремя рассчитываются за реализованные в рамках данного контракта объемы природного газа.

"ЙЕ Энергия"работает на рынке природного газа под брендом ООО "РГК-Трейдинг" с 2014 года. Впоследствии компания была переименована в ООО "ЕГАЗ", а с октября 2020 года - в ООО "ЙЕ Энергия". Отмечается, что за весь период своей деятельности компания реализовала клиентам более 20 млрд куб м газа.

Ранее председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в комментарии агентству Интерфакс-Украина отмечал, что "ЙЕ Энергия" и ряд других участников рынка перепродают промышленным предприятиям газ, купленный у"Нафтогаза Украины".

19 марта 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "ЙЕ Энергія" подписали соглашение о купле-продаже природного газа по рыночной цене для поставки ресурса населению и коммерческим потребителям.

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Автор: Григорий Бондарь