Во время карантина две трети киевлян стали оплачивать коммуналку по интернету

В предприятии подчеркнули, что положительной динамики в марте-апреле удалось достичь за счет перевода наиболее востребованных клиентами сервисов в онлайн-режим.

Доля платежей за тепло и горячую воду через интернет в столице во время карантина выросла на 15 п.п. - с 50% в начале марта до 65% по результатам апреля.

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Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

В предприятии подчеркнули, что положительной динамики в марте-апреле удалось достичь за счет перевода наиболее востребованных клиентами сервисов в онлайн-режим.

"Во время карантина киевляне имеют возможность дистанционно без визита специалиста "Киевтеплоэнерго" провести контрольное снятие показаний счетчиков отопления и горячей воды, распломбировать их, поставить на абонентский учет и тому подобное", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле столичные предприятия - поставщики жилищно-коммунальных услуг призвали киевлян помочь родственникам и соседям в условиях карантина осуществлять платежи через онлайн-сервисы.

Справка УНИАН. КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу Украины теплом и горячим водоснабжением. Предприятие осуществляет лицензионную деятельность по выработке, транспортировке и поставке тепловой энергии жителям Киева. Тепловая энергия транспортируется с помощью магистральных и распределительных сетей общей протяженностью 2,7 тысячи километров в 2-трубном исчислении. Тепловые сети являются имуществом территориальной общины города Киева.