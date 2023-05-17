Экономно потреблять электричество просят в вечерние часы.

В ремонты выведены некоторые энергоблоки атомных тепловых электростанций, энергетики призывают к экономному потреблению в вечерние часы.

"Производства электроэнергии пока достаточно для покрытия потребления. Однако в вечерние часы в энергосистеме задействуются все возможные резервы для обеспечения потребителей электроэнергией. Это связано с выводом в плановый ремонт атомной генерации, которая после интенсивной работы во время отопительного сезона требует перезагрузки топлива. Также в ремонты выведены ряд энергоблоков тепловых электростанций, которые подверглись массированным ракетным и дроновым ударам россиян в течение 6 месяцев осенне-зимнего периода. Это значительно снизило доступные мощности и резервы в энергосистеме, в частности в вечерние часы", - сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечают в "Укрэнерго", помочь энергосистеме стабильно работать может бережливое потребление.

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"Особенно призываем всех уменьшить использование электроэнергии в вечерние часы – с 19:00 до 22:00. Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - рассказали в компании.

Кроме того, страна-агрессор продолжает терроризировать пограничные и прифронтовые области постоянными обстрелами. Так в Донецкой области россияне ночью повредили линию электропередачи, которая питает одну из шахт. Шахтеров вывели. Бригады облэнерго восстановили питание.

"Восстановление электроснабжения на деоккупированных территориях осложняется плотным заминированием, которое оставляет после себя враг. В частности, на Харьковщине под одной из линий облэнерго длиной 12 км саперы изъяли более 1000 противотанковых и противопехотных мин. Только после разминирования энергетики смогли начать восстановление.

Подготовка энергосистемы к зиме

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть начала подготовку энергетической системы страны перед следующей зимой. Для срочного восстановления энергосистемы к зиме необходимы средства в сумме более 1 миллиарда долларов.

По данным Минэнерго на полное восстановление энергосистемы нужно не менее 11 миллиардов долларов. Ранее ведомство заявляло, что необходимо принять решение о повышении тарифов на электроэнергию, иначе энергосистема не сможет вовремя подготовиться к следующей зиме. Правительство предложил всем энергетическим компаниям кредитование для восстановления поврежденного оборудования.

Кроме того сообщалось, что этим летом энергосистема Украины впервые будет работать без крупнейшей атомной электростанции – Запорожской АЭС, из-за чего граждане должны сокращать свое потребление.

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