Правительство предложило всем энергетическим компаниям кредитование для восстановления поврежденного оборудования. Несколько компаний-операторов ТЭС и ТЭЦ уже согласились на эту программу.

"Кредитование по программе "5-7-9" было предложено всем компаниям, однако пока согласились лишь несколько", - сообщили для ExPro.

Как указывает источник, предоставили свое согласие такие компании как ДТЭК Энерго и многострадальная Харьковская ТЭЦ-5.

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По информации от источника, речь идет о кредитных ставках в 11-15% годовых.

Несколько энергетических компаний, которые находятся в государственной собственности ждут покрытия убытков из государственного или городского бюджетов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе объявил о расширении программы льготного кредитования "5-7-9", отныне ею смогут воспользоваться и энергетики для восстановления поврежденного оборудования.