В теплое время года генерация возобновляемой энергетики растет, поэтому прохождение ремонтной кампании состоится с минимальными вызовами для энергосистемы.

В "Энергоатоме" анонсировали старт плановых ремонтов на блоках атомных электростанций Украины, сейчас уже составлен соответствующий график. Потребители не почувствуют неудобств, потому что недостаток электроэнергии компенсируют за счет теплостанций и импорта.

Как сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", в зимний период каждый из энергоблоков, за исключением Запорожской АЭС, работал на максимальной от возможной на тот момент мощности.

"Сейчас настало время перезагрузить энергоблоки свежим ядерным топливом и провести плановые ремонтные работы для обеспечения эффективной их эксплуатации в течение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов. Соответствующий график составлен экспертами "Энергоатома" и синхронизирован с Министерством энергетики Украины и другими генерирующими компаниями таким образом, чтобы потребители не почувствовали на себе влияние ремонтной кампании", – отмечается в сообщении.

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В "Энергоатоме" информируют, что нехватка электроэнергии от выработки энергоблоков будет компенсирована включением тепловых станций и импортом из-за рубежа.

"Кроме того, в теплое время года генерация возобновляемой энергетики растет, а потому прохождение ремонтной кампании, хоть и крайне непростой, состоится с минимальными вызовами для энергосистемы и украинцев", – отметили в компании.

Ремонт атомных электростанций в Украине: что известно

Оператор всех атомных электростанций Украины – госкомпания "Энергоатом" информировала, что летом планируется вывести в плановый ремонт половину из девяти работающих атомных энергоблоков. Учитывая, что АЭС обеспечивают более 55% генерации электроэнергии в стране, получается, что в период летней жары значительная часть мощностей работать не будет. Кроме того, весной Украина снова начала осуществлять экспорт произведенной электроэнергии в Европу, чтобы заработать нужную для страны валюту и иметь возможность за эти средства подготовиться к следующей зиме.

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, ремонты блоков атомных станций начнутся летом и будут проводиться в течение почти двух месяцев. Он добавил, что лето – лучший период для ремонтов, когда можно сделать их с наименьшими затратами и влиянием на энергосистему с точки зрения нехватки электроэнергии.

Этой зимой все энергообъекты Украины из-за массированных ракетных и дроновых атак россиян работали в критических условиях. Россияне с октября 2022 года совершили десятки атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения.

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