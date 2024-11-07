БПЛА ударили по энергообъекту в Житомирской области.

В результате атаки вражеских беспилотников частично обесточены Житомирская и Ривненская области. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"В результате удара российских БПЛА по энергообъекту в Житомирской области были частично обесточены Житомирская и Ривненская области", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью.

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Ранее в "Житомироблэнерго" сообщили, что из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах.

Атака беспилотников на Киев 7 ноября

Ночью и утром 7 ноября на подступах к Киеву и над столицей было сбито более 30 российских беспилотников. Падение обломков зафиксировали в шести районах города.

Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы. Известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.

Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, враг сейчас накапливает ракеты в ожидании момента, когда в Украине будет пиковое использование электроэнергии и будет нагружена инфраструктура. Тогда начнутся массированные удары - будут задействованы и "Шахеды", и крылатые ракеты, прогнозирует он.

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