Цены на заправках в ближайшее время снизятся, прогнозируют участники рынка.

В Украине из-за увеличения объемов импорта горючего вскоре снизятся цены на него.

Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные Forbes.ua.

По данным аналитика Upeco Александра Сиренко, по сравнению с маем поставки дизеля выросли на 70%, бензина - на 40-45%.

Как поясняет владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, некоторые компании приобрели цистерны для перевозки горючего, выросло число его поставщиков.

"Перевозка топлива стала очень прибыльным бизнесом, потому что правительство сняло госрегулирование", - говорит он.

С другой стороны, в Украине закончилась посевная, что снизило спрос на топливо. "Рынок наконец успокоился", - говорит Елена Осипчук, PR-директор компании Socar.

Сиренко отмечает, что имеющегося на рынке ресурса уже достаточно, чтобы появилась конкуренция за потребителя, а это снижение цен. Как известно, в конце июня оптовые цены упали до 50 грн/л и 47-48 грн/л на дизель и бензин соответственно, по данным Upeco. Таким образом, впервые за почти три месяца оптовые цены упали ниже розничных. Теперь продавать топливо в розницу стало выгодно, поэтому предложение на заправках будет увеличиваться, а цены - снижаться, говорит Сиренко.

По прогнозу Леушкина, в ближайшие дни розничные цены на бензин снизятся на одну-две гривны, он будет стоить до 50 гривен за литр. Дизель, добавляет он, может подешеветь до 55-56 гривен, если не будет существенных изменений.

"Ниже цены не упадут из-за дорогой логистики", - пояснил Ленушкин.

О возможности нового дефицита горючего эксперты говорят, что сейчас прогнозировать трудно, поскольку ситуация постоянно меняется.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская область). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.

До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси.

28 июня в профильном комитете парламента спрогнозировали, что до конца июля лимиты на отпуск топлива на АЗС будут повышены или отменены.