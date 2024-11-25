Критическая инфраструктура в городах и общинах по максимуму обеспечена резервными источниками питания. Об этом говорится в заявлении Ассоциации малых городов Украины.

"Благодаря совместным усилиям местной власти, Министерства развития общин и территорий Украины, а также Министерства энергетики Украины, удалось достичь высокого уровня оснащенности критически важных объектов резервной генерацией на случай перебоев с электроснабжением. По состоянию на 1 ноября, по данным Госэнергонадзора, на объектах критической инфраструктуры установлено более 900 МВт резервных мощностей", - говорится в сообщении.

Эти меры направлены на обеспечение бесперебойной работы объектов, которые являются жизненно важными для функционирования общин в случае перебоев с электроснабжением.

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Кроме этого, продолжаются работы по установке и подключению распределенной газовой генерации по всей территории страны.

Важную роль в достижении этих результатов сыграла поддержка международных финансовых организаций и доноров. Благодаря их вкладу реализованы многочисленные проекты, направленные на усиление энергетической безопасности громад.

"Местные власти готовы брать и берут на себя ответственность. В рамках проекта "Усиление энергетической устойчивости общин" при поддержке Совета национальной безопасности и обороны Украины в тесном сотрудничестве с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерством энергетики нам удалось активизировать подготовку критической инфраструктуры к возможным перебоям со светом и процессы распределенной генерации", - отметил председатель ассоциации Павел Козырев.

Он также добавил, что по результатам этого проекта в "Супермаркете Решений для громад" состоялось 53 встречи, в которых приняло участие 378 громад. Эта работа продолжается и не останавливается ни на минуту.

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