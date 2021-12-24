Министр энергетики рассказал, как справляется генерация.

Энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на увеличение потребления электроэнергии в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге.

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Он отметил, что по состоянию на 23 декабря потребление электроэнергии еще увеличилось и составило более 24 тыс. МВт-ч. Эти показатели значительно превышают потребление прошлого года.

"Даже на фоне роста потребления мы видим, что энергосистема работает стабильно. Полностью все потребности потребителей покрываются генерацией. Кроме того, мы имеем дополнительный резерв мощности", - сказал он.

По словам министра, НАЭК "Энергоатом" имеет резерв мощности более 500 МВт.

Потребление электроэнергии в Украине:

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине за январь-сентябрь 2021 года составило 92,2 млрд кВт-ч, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Отмечается, что главными причинами являются отсутствие в 2021 году строгих карантинных мер для противодействия распространению COVID-19, как следствие - рост потребления произошло во все месяцы, но больше всего в марте и апреле - на 11,6% и 12,4% соответственно. Кроме этого, в июле 2021 года наблюдалась более жаркая погода, чем в июле 2020 года (23,7°С против 21,9°С), что привело к увеличению потребления на 7,2%.