После открытия рынка газа у населения появилась возможность выбирать поставщика.

В Украине начал работать сервис для сравнения цен на газ для бытовых потребителей.

Об этом сообщает «Украинская энергетика».

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В настоящий момент сервис работает в тестовом режиме.

Сервис позволяет получить актуальную информацию о ценовых предложениях поставщиков природного газа, доступных в конкретном регионе. Также он дает возможность сравнить цены от более чем 30 компаний и оценить потенциальную экономию от смены поставщика в течение года.

Рынок газа

С 1 августа 2020 года в Украине начал работать рынок природного газа для бытовых потребителей. Ожидалось, что цены на газ в Украине пойдут вверх после открытия рынка газа для населения с 1 августа, но благодаря заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) это произойдет не так стремительно, как могло бы быть.

7 августа 2020 года «Нафтогаз» обнародовал тарифные планы по продаже газа населению и бизнесу.

17 августа «Нафтогаз» предложил потребителям заказать газ на год вперед по фиксированной цене.

27 августа 2020 года "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%.

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Автор: УНИАН