Фактическая цена реализации нефти и конденсата в Украине в июне 2021 года составила 14,1 тыс. грн/тонна.

Фактическая цена реализации нефти и конденсата в Украине в июле снизилась на 1% по сравнению с июнем, составив 14 тыс. грн за 1 тонну.

Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Фактическая цена реализации нефти и конденсата в Украине в июне 2021 года составила 14,1 тыс. грн/тонна.

Регулирование цен на топливо: что необходимо знать

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./ бар. до 69 долл./ бар., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

11 мая 2021 года Кабинет Министров Украины обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.

14 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровне торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина - не выше 5 грн за литр.

17 мая 2021 года запуск госрегулирования обвалил цены на бензин.

Автор: Игорь Орел