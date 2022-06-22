Средняя цена на автогаз в Украине сейчас составляет 42,15 грн/л.

Украинские сети АЗС уменьшили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга консалтинговой группы "А-95".

Автогаз на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На столько же подешевел автогаз в сети "Нефтек" - до 43,99 грн/л.

Общенациональная сеть Shell также снизила стоимость продукта на 1 грн/л, до 42,04 грн/л.

Сети Motto и Mango снизили цены на 1 и 1,2 грн/л - до 41,99 грн/л и 42,59 грн/л соответственно.

Как сообщал УНИАН, за май автогаз на АЗС подорожал почти на 10 грн за литр.

Вас также могут заинтересовать новости: