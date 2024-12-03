Необходимо как можно быстрее принять закон, который позволит завершить строительство двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом заявил народный депутат Анатолий Костюх от "Слуги народа" в комментарии РБК-Украина.

По словам депутата, этот проект является историческим шансом для Украины. Реализация плана будет происходить совместно с партнерами из США и ЕС, без использования бюджетных средств - исключительно за счет кредитов и собственных ресурсов компании "Энергоатом".

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"Благодаря этому закону мы сможем ввести в эксплуатацию два энергоблока общей мощностью 2,2 ГВт. Это самый дешевый вид энергии, и все атомные станции принадлежат государству. АЭС является гарантией стабильного электроснабжения в Украине", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что сегодня атомные электростанции обеспечивают 60% потребностей в потреблении электроэнергии в стране.

"Если бы не атомная энергетика, мы бы давно сидели при свечах", - добавил он.

Принятие закона позволит Украине совместно с партнерами за три года завершить строительство энергоблока № 3 Хмельницкой АЭС, который готов на 80%.

Напомним, достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС поддерживают 80% украинцев, опрошенных группой "Рейтинг". Решение о достройке Хмельницкой АЭС правительство Украины одобрило в апреле 2024 года. Это решение поддержали официальные представители США и ЕС.

Ранее отмечалось, что Украина может в ближайшее время начать достройку двух дополнительных атомных блоков на Хмельницкой АЭС