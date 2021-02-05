В Христианско-демократическом союзе - партии канцлера Германии Ангелы Меркель - призывают ввести временный мораторий на строительство "Северного потока-2".

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Norbert Röttgen) призвал к мораторию на достройку газопровода "Северный поток-2".

Читайте также"Северный поток-2" будет полностью достроен - вице-канцлер ФРГОб этом он сообщает Deutsche Welle.

"По его словам, речь идет именно о моратории, который, в отличие от санкций, станет паузой, чтобы начать переговоры. Таким образом, верит Реттген, можно будет успокоить опасения Запада, что газопровод будет использоваться как геополитическое оружие России против государств Восточной Европы", - говорится в сообщении.

Заявление о моратории по "Северному потоку-2" прозвучало на фоне дискуссии в немецком обществе относительно того, каким именно образом Германия должна отреагировать на осуждение российского оппозиционного политика Алексея Навального и подавление протестов в его поддержку.

По мнению Реттгена, российский оппозиционер стал самой большой опасностью для власти президента России Владимира Путина. "Навальный стал героем",- добавил политик, отметив, что немалую роль в героизации Навального сыграл сам глава Кремля.

Сейчас Путин стоит перед дилеммой, уверен Реттген: "Если он отправит его в лагерь, как сейчас это выглядит, он сделает его еще большим героем. Но если он его отпустит, он (Навальный) будет вести активную оппозиционную деятельность".

Немецкий политик также считает, что события последних дней изменили российское общество. Жесткая реакция на демонстрации, по его словам, говорит о том, что оппозиция против "системы Путина и коррупции в стране" приобрела новых измерений. "Я думаю, Путин уже потерял молодое поколение", - добавил Реттген.

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Автор: УНИАН