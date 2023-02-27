Энергетики планируют полностью вернуть свет всем жителям региона до конца дня.

В Одессе частично восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры.

Как сообщает компания ДТЭК, энергетики планируют полностью вернуть свет всем жителям региона до конца дня.

"По состоянию на 12:00 полностью запитаны все больницы, котельные, насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе Одессы. Также критическую инфраструктуру частично удалось запитать в Суворовском и Малиновском районах города и в Одесском районе области. Энергетики планируют полностью вернуть свет всем жителям региона до конца дня", - говорится в сообщении.

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Ситуация со светом в Одессе

27 февраля 2023 года в Одессе из-за аварийного отключения высоковольтной линии город остался без воды и света. Был полностью остановлен электротранспорт. Без света остались почти все районы города. В городе не работают светофоры.

Попытки России униичтожить энергосистему Украины

В результате российской агрессии Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

10 октября 2022 года была зафиксировала первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины.

С того момента по всей стране начались аварийные отключения света, враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

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