В Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

"Укрэнерго" не предоставляло лимиты потребления электроэнергии на субботу 25 февраля.

"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику", - сообщили в группе ДТЭК.

При этом обращается внимание, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

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Отключение света в Украине: детали

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

23 февраля в "Укрэнерго" заявили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует двенадцатую сутки подряд и пока не прогнозируется.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, с начала полномасштабного вторжения в результате ракетных и Дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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