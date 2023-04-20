В Нидерландах энергосети платят клиентам за потребленное электричество.

В среду биржевая цена на электроэнергию в Нидерландах упала до больших отрицательных значений из-за ее перепроизводства. Об этом пишет Bloomberg.

Так, оптовая стоимость электроэнергии с доставкой на следующий день на амстердамской бирже Epex Spot в течение всего рабочего дня в среду держалась в отрицательных величинах. Максимальная просадка составила -739,96 евро/МВт ч.

Причиной оказалось избыточное производство электроэнергии в секторе возобновляемой энергетики, а именно на ветряных электростанциях. Они производили электричества больше совокупного спроса. Таким образом, отрицательная цена означала, что электросети доплачивали клиентам за дополнительное потребление.

Видео дня

Европа перестала зависеть от российских энергоносителей

Планируя полномасштабное вторжение в Украину, Кремль рассчитывал, что посаженная на нефтегазовую иглу Европа не станет помогать Украине и вводить санкции против России. Когда этот расчет не сработал, Путин резко сократил поставки газа в Европу, чтобы вызвать хаос на рынке и спровоцировать политическую нестабильность.

Однако в течение нескольких месяцев Европа смогла постепенно найти замену российским энергоносителям. К началу зимы стало понятно, что Европа больше не зависит от России и не замерзнет без ее газа и нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: