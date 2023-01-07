Временно исполняющим обязанности "Укргаздобычи" стал Олег Толмачев, а "Укртрансгаза" - Роман Малютин.

Кабинет министров сменил временно исполняющих обязанности руководителей двух стратегических предприятий группы "Нафтогаз".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Таким образом, временно исполняющим обязанности АО "Укргаздобыча" стал Олег Толмачев, возглавлявший дивизион "Нафтогаз разведка и добыча" группы "Нафтогаз".

По информации пресс-службы "Нафтогаза", Толмачев имеет более 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке. Занимал руководящие должности в таких газодобывающих компаниях в США, как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources.

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Исполняющим обязанности руководителя АО "Укртрансгаз", которая является оператором всех украинских подземных хранилищ газа, назначен Роман Малютин, который имеет более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа.

Отмечается, что Малютин прошел весь путь от оператора и инженера на Кегичевском ПХГ до заместителя главного инженера восточного региона Оператора газотранспортной системы Украины.

"Роман Малютин и Олег Толмачев - высококлассные специалисты со значительным опытом работы в нефтегазовой сфере. Они хорошо разбираются в мировом опыте, но при этом многие работали в Украине и понимают вызовы, которые сейчас стоят перед нами", - цитирует пресс-служба главу "Нафтогаза" Алексея Чернышова.

Кадровые изменения в "Нафтогазе": подробности

1 ноября Кабинет министров уволил Юрия Витренко с должности руководителя НАК "Нафтогаз Украины". Данное решение приняли единогласно.

3 ноября правительство назначило экс-министра развития громад и территорий Алексея Чернышова новым председателем правления "Нафтогаза".