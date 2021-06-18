Одним из направлений противостояния российскому газопроводу является возможное возвращение к идее консорциума украинской ГТС.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет требовать применения европейского законодательства к "Северному потоку-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время доклада в Верховной Раде.

"Что мы будем делать? Есть несколько направлений. Во-первых, этот вопрос не закрыт. Есть пример Opal (сухопутное продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии - УНИАН), когда его ввели и на самом деле он работает только на 50%. Это тоже опция о том, что нам нужно требовать применения европейского законодательства к "Северному потоку" - это одно направление", - сказал Галущенко.

По его словам, вторым направлением противостояния российскому газопроводу является возможное возвращение к идее консорциума украинской ГТС.

"Второе направление - это возможный вопрос возвращения к идее консорциума относительно газотранспортной системы - чтобы обеспечить как раз транзит по территории Украины. Потому что, извините, обещания о том, что договор будет выполняться, и их выполнение - это разные вещи", - сказал глава Минэнерго.

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Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Анна Бредихина