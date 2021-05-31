В то же время, украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском НПЗ и подписали контракты на поставки по морю.

Белорусская нефтяная компания (БНК) в июне поставит в Украину около 10 тыс. тонн бензина марки А-95, при том, что нормативная ежемесячная поставка составляет больше 50 тыс. тонн.

Об этом сообщил директор «Консалтинговой компании А-95» Сергей Куюн, ссылаясь на свой источник в БНК.

Читайте такжеПрекращение поставок бензина из Беларуси приведет к дефициту и росту цен – эксперты

«По большому счету, 10 тыс. тонн не сильно отличается от нуля, но все же», - написал он в Facebook.

Куюн также сообщил, что украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva, а некоторые трейдеры уже подписали контракты на поставки по морю. Также, добавил он, определенный объем бензина будет произведен на Кременчугском НПЗ.

Прекращение поставок бензина в Украину из Беларуси может привести к дефициту топлива и росту цен.

Эксперты полагают, что поведение возглавляемой непредсказуемым Александром Лукашенко Беларуси вызвано, скорее, не желанием отомстить украинцам за закрытие своего воздушного пространства для белорусского авиаперевозчика, а необходимостью избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

Из-за санкций правительства США, наложенных на белорусский «Нафтан», которые вступят в силу 3 июня, российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» отказались поставлять нефть находящемуся под санкциями субъекту. Таким образом, один из двух белорусских нефтепереработчиков оказался «не у дел». А второй – Мозырский НПЗ, скоро уходит на плановый ремонт.

Санкции против Беларуси после скандала с самолетом Ryanair

После принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.

Позже до октября 2021 года Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтвердила номинации на поставки в Украину бензина А-95 на июнь. При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме. Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.

Эксперты заявили, что прекращение поставок бензина из Беларуси в ответ на украинские санкции приведет к дефициту и росту цен.

28 мая 2021 года в Минэкономики прокомментировали остановку поставок бензина из Беларуси.

28 мая 2021 года в Беларуси опровергли заявление об остановке поставок бензина А-95 в Украину.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина