В Минэкономики рассказали, как отключение АЭС может ускорить рост цен в Украине

Также в министерстве прокомментировали возможный пересмотр прогноза инфляции на этот год.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства допускает повышение цен на товары широкого потребления из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей вследствие простаивания блоков атомных элетростанций, о чем сказано в ответе министерства на запрос УНИАН.

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"Повышение тарифа на электроэнергию для промышленных потребителей непосредственно будет иметь прямое влияние на цены производителей промышленной продукции, однако влияние на потребительский рынок состоится лишь в случае, когда товаропроизводители в условиях возможного определенного ухудшения финансового состояния и высокой конкуренции не смогут удержать цены стабильными и перекинут свое финансовое бремя на конечных потребителей", - сказано в ответе.

Также в министерстве прокомментировали возможный пересмотр прогноза инфляции на этот год.

"Показатель инфляции зависит от большого количества различных факторов (монетарного и немонетарного характера). При этом механизм рыночного ценообразования преимущественно поглощает влияние какого-либо фактора (в том числе административного), опосредуя его через общее соотношение спроса и предложения. Прогноз показателей инфляции пересматривается только в том случае, когда значительное количество факторов, которые ее формируют, будут иметь заметный эффект на общий индекс инфляции", - сказано в ответе.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома".

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию. Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило, что металлургические заводы корпорации "АрселорМиттал" в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине. Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленных в интересах частного монополиста.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики.

По ее словам, в Объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги.

Кабинет министров ухудшил прогноз по инфляции на 2020 год - ее уровень вырастет до 11,6% с 8,7%.