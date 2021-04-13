Немецкая организация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в административный суд Гамбурга иск против проекта "Северный поток-2".
Об этом сообщает "Европейская правда".
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Иск связан с протестом против разрешения на строительные работы, которые ведутся ответственным Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH). Представитель административного суда подтвердил получение иска.
По словам DUH, климатические и экологические аргументы игнорируются при строительстве трубопровода.
Экологи и "Северный поток-2"
В январе 2021 года немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2".
В связи с этим действие разрешения на ведение работ в немецких территориальных водах временно было приостановлено.
1 апреля 2021 года немецкий регулятор отклонил жалобу экологов по поводу "Северного потока-2".
Газопровод "Северный поток-2": что известно
- Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.
- США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.
- 7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".
- 18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.
- 6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.
- Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.
- 1 апреля 2021 года в правительстве Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток-2".
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