В этом году ДТЭК инвестировал 720 млн грн в ремонты ТЭС после вражеских атак

В январе-феврале этого года ДТЭК направил около 720 млн грн на ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных в результате вражеских обстрелов. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, это составляет четверть общего объема инвестиций в восстановление ТЭС за весь 2024 год.

В ДТЭК сообщили, что компания продолжает ремонтные работы в непрерывном режиме, ведь масштабы разрушений, вызванных массированными атаками врага, остаются беспрецедентными. По состоянию на лето прошлого года было повреждено или разрушено 90% тепловой генерации компании.

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"Украинские энергетики завершают уже третий военный отопительный сезон. Благодаря тщательной подготовке и объединенным усилиям на энергетическом фронте, мы смогли пройти эту зиму. Но работы по восстановлению мощностей продолжаются в режиме нон-стоп. И будут продолжаться в течение всего года, и впоследствии, потому что работы еще немало. Делаем все возможное, чтобы готовиться к летним пикам и к следующей зиме", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В компании напомнили, что в 2024 году ДТЭК инвестировал 3,6 млрд грн в восстановление ТЭС и еще 7,5 млрд грн - в украинскую угледобычу.

Ранее сообщалось, в прошлом году россия осуществила 13 массированных атак на украинскую энергетику, нанеся серьезный удар и по ТЭС ДТЭК Рината Ахметова. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были атакованы врагом 205 раз.