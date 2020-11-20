Всего предложение праворадикальной партии поддержали 83 депутата, 556 депутатов высказались против и один воздержался.

Большинство депутатов немецкого парламента отказались голосовать за предложенную партией "Альтернатива для Германии" инициативу в поддержку "Северного потока-2".

Об этом говорится на сайте немецкого парламента.

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Всего предложение праворадикальной партии поддержали 83 депутата, 556 депутатов высказались против и один воздержался.

В партии "Альтернатива для Германии" утверждали, что "Северный поток-2" отвечает интересам Германии и Европы, поскольку соответствует целевому треугольнику энергетической политики и, таким образом, способствует достижению целей доступности, защиты окружающей среды и надежности поставок в энергетическом секторе.

Пакет предложений в поддержку "Северного потока-2" включал в себя положения о завершении строительства российского газопровода и защите частных инвестиций путем приобретения трубоукладочных судов, положения о поддержке эксплуатации газопровода и защите инвестиций, положение о защите от ограничения политической свободы выбора для ФРГ посредством санкций со стороны иностранных государств.

В ходе обсуждения большинство депутатов пришли к консенсусу, что для дальнейшего строительства газопровода не нужно принимать никакие дополнительные решения.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Но из-за санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Хронология событий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект российского газопровода "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности не только Украины, но всей Европы.

16 июля в США рекомендовали компаниям-инвесторам пересмотреть вопрос участия в проекте по строительству газопровода "Северный поток-2".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент планирует ввести санкции против компаний-инвесторов "Северного потока-2".

27 октября 2020 года "Оператор ГТС Украины" озвучил все минусы запуска "Северного потока-2".

17 ноября 2020 года немецкое издание Bild написало о том, что новоизбранный президент США Джо Байден намерен положить конец обходному российскому газопроводу "Северный поток-2".

17 ноября 2020 года Германия перенесла запуск газопровода для газа из "Северного потока-2".

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Автор: УНИАН