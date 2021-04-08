Министерство энергетики не подтверждает информацию о том, что исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об увольнении.
Читайте такжеУкраина подписала нефтегазовый меморандум с КатаромВ четверг, 8 апреля, в пресс-службе ведомства рассказали, что с 29 марта Витренко был с визитом в Дохе для переговоров с генеральным директором Qatar Petroleum, государственным министром по энергетике Саад бин Шерида Аль-Кааби в рамках подготовки официального визита президента Украины в Катар.
"Сегодня Юрий Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра энергетики после командировки в Катар", - отметили в министерстве.
Сам Витренко назвал манипулятивными слухи о нареканиях на работу ведомства и заявил, что продолжает исполнять обязанности его главы.
"Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством имеют манипулятивный характер. ... Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", - прокомментировал многочисленные запросы СМИ Витренко.
Он также отметил, что у Украины "хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми нужна командная работа органов государственной власти", и сам он на посту исполняющего обязанности министра энергетики прилагает усилия именно для этой борьбы.
Увольнение Витренко: что известно
- 7 апреля источники издания "Экономическая правда" сообщили, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении.
- По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще две недели назад.
- Другой собеседник из окружения Витренко заявил, что исполняющий обязанности министра энергетики начал говорить о своем уходе еще около двух недель назад.
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