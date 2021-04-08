По его словам, сейчас он продолжает исполнять обязанности министра энергетики.

Министерство энергетики не подтверждает информацию о том, что исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Читайте такжеУкраина подписала нефтегазовый меморандум с КатаромВ четверг, 8 апреля, в пресс-службе ведомства рассказали, что с 29 марта Витренко был с визитом в Дохе для переговоров с генеральным директором Qatar Petroleum, государственным министром по энергетике Саад бин Шерида Аль-Кааби в рамках подготовки официального визита президента Украины в Катар.

"Сегодня Юрий Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра энергетики после командировки в Катар", - отметили в министерстве.

Сам Витренко назвал манипулятивными слухи о нареканиях на работу ведомства и заявил, что продолжает исполнять обязанности его главы.

"Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством имеют манипулятивный характер. ... Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", - прокомментировал многочисленные запросы СМИ Витренко.

Он также отметил, что у Украины "хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми нужна командная работа органов государственной власти", и сам он на посту исполняющего обязанности министра энергетики прилагает усилия именно для этой борьбы.

Увольнение Витренко: что известно

7 апреля источники издания "Экономическая правда" сообщили, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще две недели назад.

Другой собеседник из окружения Витренко заявил, что исполняющий обязанности министра энергетики начал говорить о своем уходе еще около двух недель назад.

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Авторы: Анна Бредихина, Катерина Комолова