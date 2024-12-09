Решение НКРЭКУ, согласно которому тариф на услуги транспортировки природного газа до 502,50 грн/тыс.м3 (на 305%), приведет к потере металлургической отрасли и массовым увольнениям персонала. Поэтому сейчас как никогда важно найти пути для оптимизации расходов Оператора ГТС и удержать тариф на уровне не выше 124,16 грн/тыс.м3. Об этом говорится в открытом письме ОП "Укрметаллургпром" к председателю НКРЭКУ Юрию Власенко.

"Вследствие войны, логистических ограничений и падения мирового спроса и цен на продукцию ГМК, украинская металлургия находится в критическом состоянии. В период энергетического кризиса, вызванного войной, повышение расходов на доставку природного газа для отечественных металлургических предприятий приведет к дальнейшему падению производства, массовым сокращениям и, вообще, риску потери стратегически важной отрасли", - сказано в письме.

В Укрметаллургпроме также отметили, что проект повышения тарифа не содержит надлежащего обоснования - в частности, регулятор не предоставил никаких расчетов, подтверждающих целесообразность и аргументированность роста тарифа на транспортировку природного газа.

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"Для обеспечения прозрачности и обоснованности НКРЭКУ следует обнародовать детальные и исчерпывающие расчеты, с постатейной детализацией всех компонентов расходов Оператора ГТС Украины, для полноценного публичного обсуждения. Также необходимо оптимизировать расходы, связанные с закупкой природного газа для производственно-технологических нужд, и обеспечить прозрачные закупки этого газа", - подчеркнули в УМП.

Кроме того, в Объединении отметили необходимость проведения аудита инфраструктуры газотранспортной системы (ГТС), чтобы выявить объекты, которые не генерируют прибыль или имеют низкую эффективность, и разработать план постепенного вывода таких объектов из эксплуатации, что позволит уменьшить расходы Оператора.

"Также необходимо снизить регуляторную норму дохода, которая сейчас составляет 18,05%, до уровня, соответствующего реалиям военного положения, и рассмотреть возможность временного ограничения нормы дохода Оператора ГТС Украины до конца военного положения или периода восстановления экономики. Это позволит обеспечить стабильную работу предприятий металлургической отрасли, сохранить рабочие места, способствовать поступлению налогов в бюджет и поддержать экономическую устойчивость Украины в условиях войны", - резюмировали в Укрметаллургпроме.

Напомним: НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа на услуги транспортировки газа на 305 %. При этом уровень прибыли Оператора ГТС заложен на уровне 18% - в то время, как украинские предприятия работают либо в ноль, либо с минимальной прибылью.

По оценкам экспертов рынка, такое повышение тарифа спровоцирует новую волну инфляции: кратно вырастут цены на все товары и услуги в Украине. Также это решение повлечет дальнейшее сокращение производства в промышленности, и увольнение персонала.