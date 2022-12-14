Стало известно о состоянии энергосистемы на Киевщине / фото УНИАН, Александр Гиманов

Ситуация в энергосистеме Киевской области остается сложной.

Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы в ближайшее время выйти на плановые отключения. Даже несмотря на утренние обстрелы. Восстановительные работы сетей продолжаются. Они осложняются и погодными условиями. В целом ситуация в энергосистеме остается сложной", - отметил Кулеба.

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Он подчеркнул, что сейчас решение ситуации значительно зависит от самих потребителей.

По его словам, необходимо продолжать тотальную экономию электричества, чтобы избежать дальнейших аварийных отключений.

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Утренняя атака по Киевщине

Около 6:00 в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой – была объявлена воздушная тревога. На Киевшине она длилась дольше всего-более 3 часов. Область понесла ударов 13-ю дронами-камикадзе иранского производства, которые россияне используют в войне против Украины. 

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все 13 выпущенных беспилотников удалось ликвидировать. 

Известно, что в Вишневом Киевской области во время атаки был поврежден жилой дом и автомобиль.

Также разрушениям подверглись жилые дома и админздание в Шевченковском районе столицы. 

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