Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы в ближайшее время выйти на плановые отключения.

Ситуация в энергосистеме Киевской области остается сложной.

Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы в ближайшее время выйти на плановые отключения. Даже несмотря на утренние обстрелы. Восстановительные работы сетей продолжаются. Они осложняются и погодными условиями. В целом ситуация в энергосистеме остается сложной", - отметил Кулеба.

Видео дня

Он подчеркнул, что сейчас решение ситуации значительно зависит от самих потребителей.

По его словам, необходимо продолжать тотальную экономию электричества, чтобы избежать дальнейших аварийных отключений.

Утренняя атака по Киевщине

Около 6:00 в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой – была объявлена воздушная тревога. На Киевшине она длилась дольше всего-более 3 часов. Область понесла ударов 13-ю дронами-камикадзе иранского производства, которые россияне используют в войне против Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все 13 выпущенных беспилотников удалось ликвидировать.

Известно, что в Вишневом Киевской области во время атаки был поврежден жилой дом и автомобиль.

Также разрушениям подверглись жилые дома и админздание в Шевченковском районе столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: