Установление унифицированного тарифа на распределение на электроэнергию вместо действующего разделения по классам напряжения будет иметь крайне негативное влияние на экономику Украины.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

Он рассказал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала искать возможность введения унифицированного тарифа на распределение электроэнергии.

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Сейчас этот тариф разбит на тариф для потребителей с 1-м классом напряжения, а это крупная промышленность, и по 2-му классу напряжения - остальные потребители.

"Он разделен, потому что для поставки электричества крупным предприятиям используется гораздо меньше инфраструктуры и потери электроэнергии значительно меньше. Тогда как тариф для 2-го класса позволяет покрыть расходы на доставку электричества населению и малому бизнесу", - пояснил Трохимец.

Он добавил, что установление единого тарифа для обеих групп потребителей приведет к тому, что тариф на распределение для промышленности увеличится в 5 раз. Из-за этого промышленность может начать сокращать производство или даже остановиться. Ее расходы вырастут более чем на 26 млрд грн.

"Регулятор хотел как лучше, но получится как всегда. В попытке помочь малому бизнесу нанесут удар по крупной промышленности, которая формирует госбюджет. Это окажет крайне негативное влияние на экономику воюющей страны. Надеюсь, что НКРЭКУ не примет такого решения, которое противоречит европейским правилам, которые Украина активно интегрирует в свою энергетику", - подытожил Трохимец.

Ранее сообщалось, что если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 млрд грн.