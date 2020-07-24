Уличенный в коррупции Лев Пидлисецкий подтвердил свое увольнение из "Укрэнерго"

Министр финансов Сергей Марченко уволил Льва Пидлисецкого из Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» после широкой огласки информации о потенциальных длительных коррупционных правонарушениях.

Об этом свидетельствует приказ МФ от 21.07.2020 года N441, пишут "Українські новини".

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Льва Пидлисецкого уволили из Укрэнерго из-за лоббирования бизнес-интересов, которое вскрылось неделей ранее, пишут СМИ. Это один из немногих случаев быстрой реакции власти на коррупционные скандалы, отметили журналисты. По информации СМИ, вопрос обсуждался на уровне премьер-министра Дениса Шмыгаля сразу после публикации аудиозаписей, на которых экс-депутат от «Самопомощи» Лев Пидлисецкий комментирует деятельность строительной компании «Південьзахіделектромережбуд» и из его слов становится очевидным, что он осуществлял и осуществляет полный контроль над ее деятельностью и заинтересован в ее финансовых результатах. В разговоре упоминаются контракты для НЭК «Укрэнерго» на суммы менее 100 млн грн и контракты на строительство объектов для производства электроэнергии из возобновляемых источников.

"Увольнение Пидлисецкого из наблюдательного совета Укрэнерго можно считать косвенным подтверждением достоверности опубликованных записей. В то же время, информация о возможных официальных обвинений в коррупции в адрес Пидлисецкого пока отсутствует", - отмечают журналисты.

Напомним, неделю назад Youtube-канал «Новости» и ряд телеграмм-каналов опубликовали аудиозапись разговора Льва Пидлисецкого по строительству линий электропередач и кризиса со строительством объектов «зеленой энергетики». В дефиците заказов для своей фирмы Пидлисецкий обвинил действующего председателя комитета ТЭК ВРУ Андрея Геруса.

В комментариях в одной из профильных групп в ФБ он отрицает обвинения в коррупции, но подтвердил подлинность записей.

«Наступил коррупции на хвост, и сфабриковали обвинения без расследований и объяснений уволили. На следующей неделе выйду публично с объяснениями и реакцией», - написал он.

Лев Пидлисецкий - народный депутат VIII созыва от «Объединение Самопомощь», председатель подкомитета Комитета ВР Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, соавтор законов о рынке электроэнергии и о принципах поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников, советник городского головы Львова Андрея Садового.

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