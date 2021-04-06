Газ в подземных хранилищах будет торговаться в режиме двустороннего встречного аукциона.

Оператор подземных газовых хранилищ госкомпания "Укртрансгаз" и Украинская энергетическая биржа предоставили возможность участникам рынка осуществлять торговлю природным газом в подземных хранилищах газа путем купли-продажи краткосрочных стандартизированных продуктов.

Об этом говорится в сообщении биржи.

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Согласно сообщению, газ в подземных хранилищах будет торговаться в виде краткосрочных стандартизированных продуктов в Энергетической торговой платформе Украинской энергетической биржи в режиме двустороннего встречного аукциона (continuous trading).

Сделки совершаются путем мэтчинга, а их выполнение осуществляется с помощью клиринговой системы биржи, которая интегрирована с системами оператора газохранилищ и банка.

Сообщается, что перед началом торгов участники вносят гарантийные взносы в размере 3% от стоимости заявки (обеспечение подписания соглашений и подтверждения торговых уведомлений), а покупатели вносят 100% стоимости товара на свой счет.

Биржа обменивается информацией с оператором газохранилищ относительно заказчиков услуг хранения (наличие природного газа, распределенного рабочего объема и так далее). После торгов биржа направляет торговые оповещения "Укртрансгазу", а после их подтверждения осуществляет расчеты между сторонами.

"Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

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Автор: Игорь Орел