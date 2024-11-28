Повышение тарифа на передачу электроэнергии является необоснованным и ударит по конкурентоспособности украинских предприятий. Между тем, Укрэнерго имеет пути оптимизации расходов, применение которых позволит сдержать рост тарифа до конца военного положения. Об этом говорится в официальном письме Ассоциации "Укркокс" к председателю Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ) Юрию Власенко.

"Обращаемся с призывом не одобрять проект тарифа на передачу электрической энергии на 2025 г. до 665,27 грн/МВт.ч (+26% к текущему тарифу). Такой рост приведет к потерям коксохимической промышленности на уровне 1,3 млрд грн. Учитывая войну, энергетический, логистический кризисы, сложную для отрасли конъюнктуру рынка повышение тарифа будет иметь крайне негативные последствия для украинской коксохимической промышленности", - сказано в письме.

В "Укркоксе" также обратили внимание энергетического регулятора на критическое состояние металлургического комплекса, который является основным потребителем продукции коксохимической промышленности.

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"Сейчас ГМК находится в глубоком экономическом кризисе, и в связи с этим не сможет оплачивать увеличенные расходы на коксохимическую продукцию в результате повышения тарифов на передачу электроэнергии. Чрезвычайно важно отметить, что сами коксохимические предприятия не имеют достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрыть растущие расходы на все ресурсы", - подчеркнули в Ассоциации.

Там отметили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии создаст дополнительную нагрузку на всю промышленность и может привести к сокращению объемов производства и серьезным экономическим проблемам в отрасли.

"По расчетам экспертов, расходы оператора системы передачи на передачу электрической энергии могут быть в значительной степени оптимизированы. Так, расходы на возврат привлеченных кредитных средств не должны включаться в расчет тарифа. В период войны повышать тариф ради выплаты тела кредитов прошлых лет необоснованно. Тела кредитов должны быть реструктурированы для отсрочки платежей на период после окончания военного положения", - говорят в "Укркоксе".

Также должен быть сокращен объем финансовых расходов НЭК "Укрэнерго" на уплату процентов по кредитам: закладка в тариф 4,4 млрд грн на выплату процентов во время войны является слишком тяжелым бременем для коксохимической промышленности.

"Также следует оптимизировать расходы на закупку электроэнергии для компенсации технологических затрат, ведь заложенный Укрэнерго объем технологических потерь электроэнергии 3 ТВт.ч является завышенным. Учитывая указанное, "УКРКОКС" призывает НКРЭКУ ввести мораторий на повышение тарифов на передачу электрической энергии до стабилизации ситуации в металлургической и коксохимической промышленности", - резюмируется в письме.

Как известно, НКРЭКУ опубликовала проект решения о повышении тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей на +25,8% до 665,26 грн/МВт*ч. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение - необходимость повысить зарплаты в Укрэнерго, и провести выплаты по кредитам. В то же время, энергетические эксперты призвали Укрэнерго провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, и оптимизировать расходы, вместо повышения тарифов.