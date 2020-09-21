Тариф на передачу электрической энергии будет повышен с 230,23 грн за МВт-ч до 640,23 грн за МВт-ч.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины госкомпания НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября текущего года повысить тариф на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-ч с 240,23 грн за МВт-ч.

Соответствующие обоснования повышения тарифа размещены на сайте компании.

Читайте такжеЦена на электроэнергию в Украине на треть выше, чем в Европе – Еврокомиссия

Новый тариф

При этом, компания предлагает установить такой тариф для объектов "зеленой" металлургии на уровне 108,83 грн за МВт-ч, опираясь на прогнозированные объемы производства предприятиями, которые отнесены к этой категории потребителей.

В компании отмечают, что вследствие продолжения действия нынешнего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, у компании возникает дефицит средств для выполнения своих обязанностей в размере 9,95 млрд грн.

Предыдущее увеличение тарифа

В декабре 2019 года НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифа оператора Объединенной энергосистемы Украины компании «Укрэнерго» на передачу электрической энергии на 33% и на услуги диспетчеризации - на 27,2% с 1 января 2020 года.

17 июня 2020 года председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопленной перед ними задолженности могут привести к росту тарифа «Укрэнерго» более чем в три раза.

26 июня НКРЭКУ предварительно одобрила проект решения, согласно которому тариф на передачу электроэнергии «Укрэнерго» предлагалось повысить более чем вдвое - до 327,97 грн за МВт-час.

В июле Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, о повышении с 1 августа тарифа на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» будет увеличен на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина