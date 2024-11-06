Этой зимой в Украине может быть дефицит электроэнергии из-за сильного мороза и погодных условий.

Зимой в Украине возможны отключения света по графикам. Ограничения электроэнергии могут вводить в зависимости от температуры в холодную погоду. Об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

По его словам, не принимая во внимание возможные обстрелы и их последствия, Украина пройдет эту зиму без ограничений, или с минимальными ограничениями при температуре до -5 градусов включительно. Также ожидается дефицит электроэнергии в системе, если более трех дней будет температура -10 градусов и ниже.

"При таких обстоятельствах однозначно существующего парка, учитывая темпы и графики восстановления, и соответственно импортного ресурса, который буквально неделю назад был увеличен до 2100 мегаватт, его все равно не хватит. И вот в такие критически холодные дни нас будут все же сопровождать графики ограничений", - сказал советник главы правительства.

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При этом он считает, что в зависимости от температуры в холодную погоду могут отключать свет от одной до трех очередей. Три очереди возможны при очень низких температурах.

"Единственное, что надо понимать, учитывая статистику последних зим, объективно таких дней в году было немного. К сожалению, на сегодняшний день мы должны учитывать этот фактор. Если до войны энергетика Украины была готова к любому температурному режиму, то сегодня, к сожалению, в результате масштабных повреждений, а порой неотвратимых уничтожений - мы являемся погодозависимыми. И поэтому при таких сценариях действительно мы столкнемся с определенными ограничениями в электроснабжении", - сказал Бойко.

Отключения света в Украине - что ждет украинцев зимой

Ранее УНИАН сообщал, смогут ли регионы Украины пройти осенне-зимний период без отключений света. Так, по словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, даже при условии, если температура воздуха в осенне-зимний период будет выше нуля, и будут отсутствовать новые удары по энергетике со стороны РФ, вряд ли все регионы Украины смогут пройти зиму без отключений электроэнергии.

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