В Украине изменили перечень объектов, которым не будут отключать свет

К критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.

Кабинет министров внес изменения в порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Графики отключений света не будут применять к объектам сил безопасности и обороны и мобильных операторов. Об этом говорится в постановлении правительства №1260.

Отмечается, что в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, включены:

объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины;

технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Согласно постановлению Кабмина, к критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.

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В перечне критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение указаны:

объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью не менее 100 кВт;

населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, и/или населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.

Ситуация в энергосистеме Украины

4 ноября заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак оценил состояние энергосистемы и объяснил, есть ли риск того, что в ближайшее время возникнет дефицит электроэнергии.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщал, что даже при условии, если температура воздуха в осенне-зимний период будет выше нуля, и будут отсутствовать новые удары по энергетике со стороны РФ, вряд ли все регионы Украины смогут пройти зиму без отключений электроэнергии.

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